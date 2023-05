Andrea Lo Cicero è tornato a scagliarsi contro Nathaly Caldonazzo. Il concorrente dell’Isola dei Famosi sostiene che, prima di partire per l’Honduras, ha ricevuto avvertimenti sulla compagna d’avventura.

E’ finita la tregua all’Isola dei Famosi tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Il concorrente è tornato a scagliarsi contro la compagna d’avventura, raccontando a Corinne Clery che prima di partire per l’Honduras ha ricevuto diverse chiamate di avvertimento su di lei. Andrea ha dichiarato:

Corinne non è apparsa sconvolta dalle parole di Andrea, anzi, si è detta d’accordo con lui. Anche Clery, infatti, ha ricevuto avvertimenti su Nathaly:

“Anche a me hanno detto cose, persone che la conoscono. No, non che è pericolosa. A me hanno detto ‘stai attenta’, degli amici e delle persone… e io ho detto ‘ma perché mi dite questo??. Io non ho creduto e non me l’aspettavo. Io la conoscevo bene nel lavoro, ma non umanamente. La conosco da 20 anni, ma non siamo mai state grandi amiche”.