Isola, Carmen Di Pietro attaccata: “Falsa, insulta e dice cattiverie”

Isola, Carmen Di Pietro attaccata da Marco Maccarini: volano paroloni tra i due naufraghi.

Carmen Di Pietro è finita nuovamente sotto accusa all’Isola dei Famosi. Ad attaccarla è Marco Maccarini, ex vj di Mtv. L’uomo, senza peli sulla lingua, l’ha descritta come una persona “falsa”, che non fa altro che insultare e dire cattiverie.

Isola: Carmen Di Pietro criticata

Con l’ingresso di Marco Maccarini, all’Isola dei Famosi gli equilibri tra i naufraghi sono un po’ cambiati. L’ex vj di Mtv ha avuto uno scontro particolarmente acceso con Carmen Di Pietro. Il motivo? Un’invenzione dell’uomo che ha ferito Pamela Petrarolo. Marco, appena visto quanto successo, si è detto dispiaciuto, ma Carmen ne ha approfittato per attaccarlo. Maccarini, dopo le accuse della Di Pietro, ha tuonato:

“Carmen ha aggiunto un carico inutile. Pamela si era fatta male e non era necessario il suo giochino. Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie. Mi dice che faccio tutto sbagliato e mi prende in giro. Oggi è successa una cosa grave e non avevo voglia di fare spettacolo come fa lei”.

La replica di Carmen Di Pietro

Carmen, neanche a dirlo, non ha incassato le critiche in silenzio. La Di Pietro ha tuonato:

“Mi accusi che voglio mettermi in mostra e non è vero! In questa storia c’entro anche io perché stavo per ustionarmi come Pamela. Volevo spostare quell’affare ed era infuocato. No smettila sei bugiardo e sei tu che vuoi farti vedere e fare gli spettacoli. Combini solo disastri da quando sei qui.

Lo pensano tutti e non hanno il coraggio di dirtelo”.

Lo scontro tra Carmen e Maccarini è andato avanti a lungo e di certo sarà al centro della prossima puntata dell’Isola dei Famosi.

Lo sfogo di Carmen contro Marco

Sfogandosi con Marialaura De Vitis e Lory Del Santo, la Di Pietro ha proseguito: