Isola, Carmen Di Pietro litiga con il figlio: “Sei stato con una donna?”

Isola, Carmen Di Pietro litiga con il figlio Alessandro: teme che sia stato con una donna.

Carmen Di Pietro sta animando l’Isola dei Famosi. La showgirl, nelle ultime ore, ha litigato con il figlio Alessandro e ha preteso di sapere se, nel corso del reality honduregno, è stato con una donna.

Arrivata all’Isola dei Famosi in coppia con il figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro sta regalando ai telespettatori diversi siparietti divertenti. Nelle ultime ore, la showgirl ha litigato ancora una volta con il pargolo, accusandolo di essersi fatto fare il lavaggio del cervello dagli altri naufraghi. Il motivo del contendere? Un bicchiere di bambù che Alessandro non ha voluto incidere con l’iniziale del nome della madre.

Carmen, rivolgendosi ad Alessandro, ha tuonato:

“Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. No hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”.