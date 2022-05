Isola, Carmen: la reazione al bacio tra Alessandro e Maria Laura

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro reagisce male al bacio tra Alessandro e Maria Laura: le parole della showgirl.

Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si sono baciati e la cosa, come era prevedibile, non è piaciuta a Carmen Di Pietro. L’atmosfera sull’Isola dei Famosi si è scaldata in un lampo e la showgirl ha promesso di smascherare l’ex fidanzata di Paolo Brosio.

Carmen: il bacio tra Alessandro e Maria Laura

Per smuovere un po’ le dinamiche sull’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha organizzato una specie di gioco della bottiglia. Lo scopo, neanche a dirlo, era far baciare Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis. Il fratello di Guendalina ha ottenuto ciò che voleva, ma Carmen Di Pietro non l’ha presa per niente bene. Chiamata in confessionale ha tuonato:

“Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così”.

I dubbi di Carmen Di Pietro

Carmen non apprezza Maria Laura e crede che la ragazza possa aver puntato suo figlio Alessandro per ottenere popolarità. La showgirl, dopo il bacio, ha dichiarato:

“Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia. (…) Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no”.

La Di Pietro non si fida della De Vitis e, molto probabilmente, i suoi pensieri nascono anche a causa della relazione della ragazza con Paolo Brosio.

Carmen teme che suo figlio possa soffrire

Carmen ha concluso:

“Conosce troppe cose di me è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui”.

Alessandro e Maria Laura inizieranno una relazione? Staremo a vedere, ma la Di Pietro non renderà facile la loro vita a due.