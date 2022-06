Isola dei Famosi, 19% di share: “Visti i costi, troppo poco per la riconferma”

L'Isola dei Famosi è ferma al 19% di share: secondo un'indiscrezione, "troppo poco per la riconferma”.

L’Isola dei Famosi continua a registrare cali di ascolti. E’ per questo che, nella prossima stagione televisiva, potrebbe non essere riconfermato. Le indiscrezioni sono diverse e una vede Mediaset proprietaria del format fino al 2023.

Isola dei Famosi: tra share e riconferma

Qual è il destino dell’Isola dei Famosi? L’ultima puntata, la 23esima della stagione, è stata seguita da 2.246.000 telespettatori, con uno share del 19%. Un altro calo, quindi, per il reality condotto da Ilary Blasi. Sarebbe questo il motivo che starebbe spingendo i vertici Mediaset a non riconfermare il programma per la prossima stagione televisiva. Questa, almeno, è la voce insistente che circola nelle ultime ore.

Nessuna riconferma per l’Isola: l’indiscrezione

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, gli ascolti dell’Isola dei Famosi e i costi necessari per consentire la messa in onda non andrebbero a braccetto. Ha cinguettato:

“L’Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e ‘nuovo’ share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma. #IsoladeiFamosi”.

La puntata del reality honduregno in questione, infatti, si è scontrata solo con uno speciale di Porta a Porta sul referendum, motivo per cui ci si aspettava ascolti migliori.

Il destino dell’Isola dei Famosi è incerto

Indiscrezione di Dandolo a parte, sono diverse le voci che vedono Mediaset ‘proprietaria’ dell’Isola dei Famosi fino al 2023. Questo significa che il Biscione ha i diritti per una nuova stagione del reality. Secondo ThePipolTv, il reality non sarà comunque riconfermato, mentre TvBlog sostiene che ci siano buone possibilità di vedere in tv un’altra edizione. Si legge: “Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere fra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma.

Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei Famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa. Ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione de L’Isola dei Famosi”.