Isola dei Famosi 2021: 4 nuovi ingressi e la trattativa saltata

Dopo il ritiro di 3 naufraghi l'Isola dei Famosi corre ai ripari: nei prossimi giorni approderanno 4 nuovi naufraghi in Honduras.

Negli ultimi giorni l’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti con 3 nuovi ritiri e per correre ai ripari sarebbero stati selezionati 4 nuovi volti tv che presto approderanno in Honduras.

L’Isola dei Famosi: i nuovi ingressi

Mentre Brando Giorgi ha dovuto ritirarsi per sottoporsi ad un intervento (che sarebbe andato per il meglio) ed Elisa Isoardi ha scelto di lasciare l’Isola a causa di un infortunio (anche se, secondo indiscrezioni, avrebbe firmato una clausola per prendere parte alle sole prime 8 puntate del reality show), Beppe Braida ha deciso di dire addio all’Isola quando ha saputo che i suoi genitori fossero risultati positivi al Covid-19.

La produzione del reality show ha dunque deciso di correre ai ripari cercando dei nuovi concorrenti: tra questi i prossimi 4 volti che dovrebbero approdare in Honduras sono Matteo Diamante, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Insieme a loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovica Vacchelli, ma all’ultimo la trattativa sarebbe saltata e dunque non entrerà a far parte del cast dello show.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile arrivo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: sulla questione non vi sono ancora conferme, ma le indiscrezioni a tal proposito sono diventate sempre più insistenti.

Sempre secondo i rumor in circolazione la fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez, non avrebbe preso affatto bene la notizia della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Sarà vero?