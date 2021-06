Isola dei Famosi 2021, la finale: chi sono i sei finalisti

Sei concorrenti si contenderanno la vittoria dell'Isola dei Famosi nella puntata che andrà in onda lunedì 7 giugno.

Lunedì 7 giugno 2021 andrà in onda la finale della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. A contendersi la vittoria di questa edizione sono sei protagonisti del reality, ovvero Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli e Ignazio Moser

Lunedì 7 giugno andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi. Per la prima volta in onda direttamente dall’Honduras, invece che da Milano, visto l’obbligo di quarantena per chi rientra dall’estero. Dopo tre mesi dall’inizio del programma, i concorrenti in finale sono sei. Scopriamo chi sono.

Andrea Cerioli è stato il primo ad essere proclamato finalista, dopo essere entrato in gioco durante la quarta puntata. Andrea è un ex concorrente del Grande Fratello, ma ha ottenuto maggiore successo per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha scelto la sua attuale fidanzata Arianna Cirrincione.

Era stato anche un tentatore a Temptation Island Vip e si era avvicinato ad Alessandra Sgolastra, ex di Andrea Zenga. Cerioli ha compiuto 32 anni ed è stato molto apprezzato per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, dove è stato spesso al centro delle discussioni.

Ignazio Moser è il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser e per diverso tempo ha seguito le sue orme. In seguito ha deciso di impegnarsi nell’azienda agricola di famiglia e di dedicarsi ai reality show.

Ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il cuore di Cecilia Rodriguez, che ha lasciato in diretta il fidanzato Francesco Monte. All’Isola è stato molto apprezzato e ha dovuto affrontare una delle prove più difficili, ovvero rasarsi a zero i capelli.

Isola dei Famosi, finale: Awed e Matteo Diamante

Awed ha 24 anni e in realtà si chiama Simone Paciello. Il ragazzo è napoletano ed è risucito a farsi conoscere e notare grazie al suo ruolo di Youtuber e di conduttore con Annie Mazzola di GF Vip Party. Ha lavorato anche su Sky Uno con Social Face e ha inciso qualche pezzo con la Newtopia, che era l’etichetta di J-Ax e Fedez. All’Isola dei Famosi è stato un grande protagonista, molto amato sia dal pubblico che dai suoi compagni.

Matteo Diamante in realtà non è particolarmente conosciuto ed è anche entrato quando il reality era già iniziato da diverso tempo. Per questo i telespettatori si sono molto sorpresi di vederlo in finale. Il ragazzo è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, quando sul trono c’era Sabrina Ghio, ed è stato anche protagonista di Take Me Out, Ex on the Beach e La pupa e il secchione e viceversa 2021. Sull’Isola ha saputo farsi notare, anche grazie a qualche lite con Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Sia lui che Awed al momento sono in nomination e uno dei due uscirà appena iniziata la finale.

Isola dei Famosi, finale: Valentina Persia e Beatrice Marchetti

Valentina Persia è una comica e una famosa “barzellettiera”. Ha la grande capacità di saper imitare qualunque voce e qualunque cadenza. Famosa per la sua partecipazione a La sai l’ultima, è diventata un’attrice che ha lavorato tanto in teatro e nelle fiction. Grande protagonista dell’Isola dei Famosi, non si è risparmiata neppure un momento, tra litigi e momenti di forti emozioni. Ha aperto il suo cuore ricordando il compagno Salvo, scomparso prematuramente, e ha dimostrato il grande amore per i figli Carlotta e Lorenzo.

Beatrice Marchetti è una modella bresciana, nata nel 1996, che all’Isola dei Famosi è entrata durante la settima puntata. Non è stata particolarmente notata, anche perché dalla decima puntata è stata eliminata dal televoto e da quel momento ha trascorso il tempo in totale solitudine, anche se è stata un po’ con Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, passando da una location all’altra. I naufraghi la conoscono davvero poco e lei, rispetto agli altri, ha dovuto imparare a stare da sola e a conoscere meglio se stessa.