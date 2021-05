All’Isola dei Famosi i naufraghi stanno patendo la fame: ecco quanto sono dimagriti Awed, Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli e Valentina Persia

Nell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi 15 è stato trasmesso un filmato dove si metteva in evidenza la perdita di peso dei naufraghi e delle naufraghe. Nel servizio si è pertanto potuto vedere il grande cambiamento fisico dei concorrenti, soprattutto di alcuni di loro.

Ci riferiamo nello specifico ad Andrea Cerioli, Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli, che per la mancanza di cibo hanno anche avuto degli scompensi non da poco.

Isola dei Famosi: le foto di naufraghi

Roberto Ciufoli, per esempio, dai 75 chili iniziali è arrivato a pesarne 59. Ha dunque perso in totale oltre 16 chili. Il comico romano non ha del resto mai trascurato la sua passione per lo sport anche sull’Isola, dove è tra quelli che hanno perso più peso.

Al momento si trova su Playa Imboscadissima.

Andrea Cerioli, che per la fame si è rifiutato di sostenere la prova per l’immunità, quando è arrivato in Honduras pesava 80 chili. Oggi, dopo settimane di privazioni a base di solo riso, acqua e tanti lamenti, è arrivato a pesare 64 chili.

Come Ciufoli, anche l’ex tronista ha dunque perso più di 16 chili.

L’influencer Awed si è lasciato alle spalle anche lui ben 16 chili, passando dai suoi iniziali 75 a meno di 59.

Per finire Valentina Persia ha lasciato sull’Isola diverso peso, passando dai 75 chili del suo arrivo agli attuali 60. La simpatica barzellettiera romana ha ammesso di sentirsi molto bene con i suoi 15 chili in meno, pur soffrendo la fame e la stanchezza. L’attrice è di fatto anche svenuta, richiedendo l’intervento dei soccorritori.