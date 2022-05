Isola dei Famosi 2022: in arrivo Soleil e Vera Gemma

Secondo indiscrezioni Soleil Sorge e Vera Gemma starebbero per approdare all'Isola dei Famosi.

Secondo indiscrezioni Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero in procinto di approdare all’Isola dei Famosi, ma non come concorrenti ufficiali.

Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Soleil Sorge e Vera Gemma starebbero per approdare all’Isola dei Famosi, ma non come concorrenti ufficiali.

Al momento non è dato sapere quale ruolo ricopriranno le sue ex naufraghe all’interno del reality show, e in tanti tra i fan sono in attesa di scoprirlo. Soleil Sorge è reduce dall’esperienza al GF Vip 6 e, a seguire, è stata scelta come giudice per La Pupa e il Secchione Show. Vera Gemma ha partecipato a numerosi programmi tv ed è stata naufraga dell’Isola dei Famosi nell’edizione dello scorso anno.

Secondo i rumor in circolazione le due sarebbero in isolamento in vista del loro ingresso al reality show, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme né comunicati ufficiali da parte del programma.

Soleil Sorge: il GF Vip

Nel bene e nel male Soleil Sorge è stata senza dubbio una delle protagoniste del GF Vip 6, dove ha fatto parlare di sé per via del “triangolo” creato con Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Una volta uscita dal programma tv, l’influencer è stata scelta come giudice per La Pupa e il Secchione Show, e lei stessa ha svelato i motivi per cui Barbara D’Urso l’avrebbe voluta all’interno del programma.

“Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare ‘sul pezzo’ 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”, ha confessato, e ancora: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere.

I frutti piano piano stanno arrivando”.