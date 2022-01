Isola dei Famosi 2022: l'inviato sbarca da Ballando con le Stelle

Ferve l’attesa per l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo indiscrezioni, nel cast del programma in qualità d’inviato sarà presente uno degli ex volti di Ballando con le Stelle.

Isola dei famosi 2022: l’inviato

Secondo i rumor in circolazione per l’Isola dei Famosi 2022 l’inviato scelto sarebbe Alvise Rigo, il ballerino che Milly Carlucci aveva fortemente voluto a Ballando con le Stelle. Sulla questione al momento non vi sono state conferme ma in tanti tra i fan del programma sperano di vedere davvero Rigo nel cast del programma. Se la notizia dovesse essere confermata significa che Alvise Rigo andrà a sostituire il nuotatore Massimiliano Rosolino, inviato delle ultime edizioni.

Isola dei Famosi 2022: il cast

Nelle ultime ore si sono avvicendate anche indiscrezioni riguardanti il cast dei nuovi naufraghi del reality show. Tra questi sembra che saranno presenti Carmen Di Pietro insieme a suo figlio, Alessandro Iannoni, e Ilona Staller insieme al figlio Ludwig Maximilian Koons. Sempre secondo i rumor sarebbero in corso trattative per Loredana Lecciso e per numerosi altri volti vip, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Isola dei Famosi 2022: i dettagli

Il programma prenderà il via da marzo 2022, all’indomani della fine della sesta edizione del GF Vip 6. Anche per questa edizione – come per quella precedente – Ilary Blasi sarà al timone del programma. In tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà questa edizione dello show e quali saranno i concorrenti in gara. Al momento sulla questione tutto tace e non vi sono ancora conferme.

Sempre secondo indiscrezioni saranno allo show, in veste di opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Le notizie in circolazione verranno confermate? Per saperlo non resta che attendere e in tanto sui social sono sempre di più i fan del programma alla ricerca di indizi che provino la partecipazione di qualche altro noto vip.