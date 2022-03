Isola dei famosi 2022, spuntano 3 nuovi nomi: ecco chi potrebbe aggiungersi al cast

La nuova edizione dell'Isola dei famosi è alle porte, e continuano a trapelare indiscrezioni sui possibili concorrenti: ecco tre nuovi nomi.

Le possibili new entry nel cast dell’Isola dei famosi

Con il Grande fratello Vip che si appresta a concludersi, cresce l’attesa per gli amanti dei reality per l’inizio dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Il cast sta piano piano prendendo forma, e ogni settimana spuntano nuove indiscrezioni sui possibili partecipanti.

Tra le ultime “voci di mercato” per il cast spunta il nome di Blind, ex concorrente di X-Factor nell’edizione 2020. Insieme a lui si è parlato molto anche dell’attore Antonio Zequila: per lui sarebbe un ritorno, dato che è già stato sull’isola nel 2005.

Le polemiche su un possibile partecipante

L’ultimo nome caldo per andare a rinfoltire le fila dell’Isola è quello del motociclista Marco Melandri.

Non appena questa voce ha preso forma, però, si è scatenato il putiferio: l’ex pilota era finito al centro di una bufera nei mesi scorsi per la sua posizione sul vaccino anti-Covid. In particolare, affermò di aver tentato di contrarre il virus in «tutti i modi» così da avere il Green pass senza sottomporsi alla vaccinazione.

Con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina la questione Covid sembra essere passata lievemente in secondo piano, ma la gente non dimentica l’enorme gaffe del pilota e per questo la presenza di Marco Melandri all’Isola 2022 potrebbe non essere vista di buon occhio da tutti.