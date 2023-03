Isola dei Famosi 2023, Fiore Argento nel cast: la sorella Asia "ha paura"

Isola dei Famosi 2023, Fiore Argento nel cast: la sorella Asia non è d'accordo.

L’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 si avvicina. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, nel cast potrebbe esserci Fiore Argento. La sorella Asia, però, non sarebbe d’accordo sulla sua partecipazione.

Isola dei Famosi 2023: Fiore Argento nel cast

L’Isola dei Famosi 2023 debutterà su Canale 5 alla fine del GF Vip 7. Pertanto, alla data d’inizio manca davvero poco e Ilary Blasi si sta preparando per una nuova avventura, che la terrà in televisione fino al mese di giugno. Le indiscrezioni sul cast si fanno di ora in ora sempre più interessanti. Tra queste ce n’è una che riguarda Fiore Argento, figlia di Dario e sorella di Asia.

Asia Argento: no alla presenza di Fiore all’Isola

Secondo il settimanale Oggi, Asia non è d’accordo con la partecipazione della sorella Fiore all’Isola dei Famosi. Mentre lei rifiuta da anni “laute offerte da Mediaset“, la familiare avrebbe accettato di partire per l’Honduras. Ovviamente, l’ex di Morgan non avrebbe dato il suo consenso.

Perché Asia non vuole che Fiore partecipi all’Isola?

Asia non vuole che Fiore partecipi all’Isola dei Famosi 2023 perché “ha paura che possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia“. Al momento, è bene sottolinearlo, non c’è nessuna conferma da parte delle dirette interessate.