A L’Isola dei Famosi 2023, le tensioni alimentate dai comportamenti assunti da Helena Prestes continuano a tenere banco e ad agitare le acque come dimostrano la recente discussione esplosa sulle scarpe con Marco Mazzoli e la lite scoppiata durante la suddivisione del cibo con Pamela Camassa.

Scarpegate: cosa è successo tra Helena, Fabio e Marco

La modella brasiliana ha scatenato il caos a L’Isola dei Famosi 2023 per un paio di scarpe. Tutto è successo quando Fabio dei Jalisse si è reso conto che le scarpe della naufraga erano appese sotto la capanna in cui lui dorme anche se la Prestes ha deciso di trascorrere la sua esperienza al reality show dall’altra parte dell’isola. Per questo motivo, il cantante ha chiesto cortesemente alla modella di spostare le calzature. La donna, tuttavia, si è rifiutata asserendo che voleva tenere lì le sue cose per tenerle asciutte poiché non tollerava l’idea di vedere le scarpe a terra.

Il comportamento della naufraga ha profondamente indispettito Marco Mazzoli che ha deciso di tirare via le calzature. “Tu non puoi arrivare, mettere le tue scarpe dove dorme Fabio, come per dire ‘Io mi sono creata il mio angolino, voglio il mio fuoco, voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù che in realtà non dovrebbe esistere, però ti lascio le scarpe sopra la testa per farti capire che, se volessi, potrei tornare’. E no, Fabio che è un paciere è stato tranquillo, io invece ho preso le scarpe e le ho buttate per terra”.

La reazione della Prestes non si è fatta attendere. Dopo aver chiesto chi le avesse gettato a terra le scarpe e aver scoperto che il gesto fosse stato compiuto da Mazzoli, il naufrago è andato dall’altra parte dell’isola invitando la modella brasiliana a tenerle lì. Anche se la questione sembra essere risolta, la tensione tra i concorrenti dell’ultima edizione del format condotto da Ilary Blasi continua a essere alle stelle.

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes contro tutti: “È antipatica e provocatoria”

Proprio Helena è una delle concorrenti più discusse de L’Isola dei Famosi 2023. I suoi comportamenti e il suo carattere la stanno rendendo sempre più sola nella sua avventura. Dall’inizio del reality, infatti, la modella è riuscita a litigare quasi con tutti i naufraghi in gara.

Dopo essere tornata a Playa Fantasma ed essersi allontanata dal gruppo per vivere da un’altra parte dell’isola con la sua capanna e il suo fuoco, Nathaly Caldonazzo (altrettanto isolata nel gruppo) e Gian Maria Sainato (amico della modella brasiliana) hanno deciso di raggiungerla. “Io sto facendo la mia capanna qua, ho chiesto il fuoco per me, se volete stare anche voi qua con me va bene”, aveva detto Prestes. Poco dopo, tuttavia, ha cominciato a imporsi, facendo intendere agli altri due naufraghi che capanna e fuoco appartenessero solo a lei. Caldonazzo e Sainato, quindi, hanno deciso di tornare sui loro passi, dando vita a una discussione che ha coinvolto anche la nuova leader dell’isola Pamela Camassa.

Quando si è trattato di dividere il cibo, infatti, Helena si è lamentata asserendo che Pamela non stesse razionando il cibo in modo corretto e che le stesse dando meno riso rispetto agli altri. Subito la nuova leader è scattata, tuonando: “Quando c’è stato il momento della divisione della dispensa lei ha cacciato fuori questo atteggiamento provocatorio. Ti viene proprio da risponderle ‘quanto sei pesante’!”.