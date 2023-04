Isola dei Famosi 2023: i capelli di Ilary Blasi non convincono

Parte con il botto l'edizione 2023 de l'Isola e con le sue frecciatine a Totti ma i capelli di Ilary Blasi non convincono

Il programma è partito con il botto e con le frecciatine della conduttrice all’ex marito ma non solo, nella prima puntata del 17 aprile de L’Isola dei Famosi 2023 i capelli di Ilary Blasi non convincono, Molti telespettatori ed utenti social hanno notato un particolare decisamente “strano” e lo hanno fatto notare sui loro account. Ma cosa è successo? La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 condotta da Ilary Blasi ha visto la presentatrice esordire con un radicale cambio di look, sfoggiando “un nuovo taglio di capelli”.

I capelli di Ilary Blasi non convincono

Ma che tipo di taglio? I media lo hanno ben definito “voluminoso, biondissimo e scalato con una frangia”. Ecco, proprio su quello sono scattate le perplessità della rete: molti sembrano aver avuto a che ridire sul look da diva curato dalla stylist Silvia Giacò. Ilary ha indossato “una lunga gonna nera con spacco sul retro, una t-shirt bianca con cristalli sul girocollo e guanti lunghi neri”. E i capelli? Insomma, molti hanno sospettato che la showgirl indossasse una parrucca.

“Sembra una sosia della Marcuzzi”

Ecco alcuni commenti: “Ilary indossa parrucche solitamente. Non mi sembrano i suoi capelli”. E empre su Twitter. “Più guardo Ilary e più mi chiedo se quei capelli alla Farrah Fawcett siano una parrucca o no”. E in chiosa: “Guardo Ilary, ma vedo una sorta di sosia della Marcuzzi con questo nuovo taglio di capelli”.