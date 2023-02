Isola dei Famosi 2023, Luca Di Carlo concorrente: "Porterò trasgressione"

L’Isola dei Famosi 2023 debutterà al termine del GF Vip 7.

Il primo concorrente ufficiale, stando a quanto annunciato da lui stesso, è Luca Di Carlo, “avvocato del diavolo” amico di Ilona Staller.

Isola dei Famosi 2023: Luca Di Carlo concorrente

Secondo il settimanale Nuovo, il primo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 è Luca Di Carlo. L’uomo, di professione avvocato, ha 45 anni ed è diventato popolare proprio nel corso della scorsa edizione del reality honduregno, quando è stato ospite fisso per sostenere l’amica Ilona Staller.

Luca Di Carlo porterà “trasgressione”

Luca ha ammesso che all’Isola dei Famosi 2023 porterà “pace, amore e trasgressione“. Di Carlo, inoltre, ha ammesso di essere single e disposto ad innamorarsi proprio in Honduras. Al momento, è bene sottolinearlo, né la conduttrice Ilary Blasi e né tantomeno il suo staff hanno confermato la presenza dell’avvocato di Ilona Staller.

Isola dei Famosi 2023: gli altri naufraghi

Oltre a Luca Di Carlo, all’Isola dei Famosi 2023 potrebbero esserci anche Jasmine Carrisi e la madre Loredana Lecciso.

“Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“, ha dichiarato Jasmine a Nuovo Tv. La Lecciso, invece, ha ammesso: “Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no“.

A loro si dovrebbe aggiungere Gian Maria Sainato.