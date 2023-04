Isola dei Famosi 2023: quando inizia e cast completo

Dopo la fine del GF Vip 7, l’Isola dei Famosi 2023 si appresta ad aprire i battenti. Anche quest’anno, al timone del reality honduregno ci sarà Ilary Blasi. Vediamo quando inizia e il cast completo.

Isola dei Famosi 2023: quando inizia?

Lunedì 17 aprile apre i battenti l’Isola dei Famosi 2023. Come sappiamo ormai da tempo, al timone del reality honduregno è stata riconfermata Ilary Blasi. Per quanto riguarda gli opinionisti, uno lo abbiamo già visto all’opera la scorsa stagione, mentre l’altro è una novità assoluta. La prima è Vladimir Luxuria, mentre la new entry è Enrico Papi, che va a sostituire Nicola Savino. Infine, nel ruolo di inviato ritroveremo Alvin.

Isola dei Famosi 2023: il cast

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è composto da: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, l’ex suora Cristina Scuccia, Helena Prestes e Corinne Cléry.

Quanto dura l’Isola dei Famosi 2023?

L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda per dieci puntate. Questo significa che il reality honduregno durerà 2 mesi. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il programma condotto da Ilary Blasi chiuderà i battenti lunedì 19 giugno, andando in scena con una sola puntata settimanale.