Isola dei Famosi, Alessandra Drusian si sente male durante una sfida: Alvin interviene

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 5 giugno, ci sono stati dei momenti di tensione per una delle naufraghe. La cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian si è sentita male proprio mentre stava affrontando Cristina Scuccia. La preoccupazione, specie tra il pubblico da casa è stata tanta. Alvin è intervenuto in suo soccorso.

Isola dei Famosi, Alessandra Drusian: “Ha avuto un attacco di ansia”

Alessandra Drusian stava sfidando Cristina Scuccia in acqua quando ad un certo punto si è fermata, quindi ha urlato: “Ho paura”. In un primissimo momento le telecamere non avevano inquadrato ciò che stava succedendo. Il marito Fabio Ricci ha provato a fare qualcosa per salvare la moglie, ma è stato bloccato da Alvin. Quest’ultimo è infine intervenuto e alla fine è andato tutto per il meglio: “È andata un po’ in ansia perché non toccava, ma sta bene. La stiamo calmando. Ora le diamo un goccio d’acqua. È più l’ansia che le ha preso rispetto a quello che le è successo”, sono state le parole dell’inviato.

L’applauso di Alvin dallo studio

L’azione eroica di Alvin è valsa all’inviato un applauso da parte di tutto lo studio. Ilary ha interpellato la figlia della coppia, Angelica. È stato spiegato infatti che Alessandra aveva paura dell’acqua. Infine anche Cristina Scuccia, la vincitrice della prova, ha solidarizzato con Alessandra: “Con l’acqua è un gioco di fatica, bisogna superare le prove. Ci sto provando, ma capisco Alessandra perché mi sono sentita ad un certo punto così”.