Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: in arrivo una brutta notizia per la coppia.

Nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini potrebbero ricevere una brutta notizia. Di cosa si tratta?

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: brutta notizia in arrivo

L’Isola dei Famosi, in via del tutto eccezionale, andrà in onda con una nuova puntata martedì 2 maggio 2023. Nel corso della diretta, stando ad alcune indiscrezioni, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini riceveranno una brutta notizia.

Alessandro e Simone: la batosta in diretta tv

Alessandro e Simone sono al televoto insieme a Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Stando ai sondaggi, Cecchi Paone e Antolini sono destinati ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Al momento, infatti, sono sfavoriti.

Alessandro e Simone battuti da Nathaly e Fiore

Nel primo sondaggio, Alessandro e Simone hanno ottenuto solo il 22,6% delle preferenze. Nel secondo e terzo, Cecchi Paone e Antolini sono scesi ancora di più, ottenendo rispettivamente il 14,3 e il 13% dei voti. Al momento, la preferita è Fiore Argento, che ha superato il 50% delle preferenze. Insomma, la brutta notizia sembra certa: la coppia è destinata ad abbandonare la playa principale per trasferirsi sulla spiaggia di Sant’Elena con Marco Predolin.