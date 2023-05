Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023: sulla pagina Instagram ufficiale del reality show sono stati svelati i motivi che hanno spinto la coppia a dire addio al format condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato il reality

È finita l’avventura in Honduras per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La coppia ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi. A confermare la notizia a Fanpage.it, come scritto dal sito online, sono state alcune fonti vicine al programma.

In un primo momento, le motivazioni che hanno spinto i due – ormai – ex naufraghi ad abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi erano rimaste avvolte nel mistero ma sono state poi svelate con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del programma. Fanpage.it, intanto, ha segnalato che entrambi gli ex concorrenti dello show sono tornati attivi su WhatsApp.

In occasione dell’ultima puntata del format, Cecchi Paone aveva già ipotizzato di lasciare il gioco quando si è palesata la probabilità di giocare da concorrente singolo. Nell’esprimere il suo malumore, infatti, il giornalista aveva precisato che non fossero questi gli accordi presi al momento dell’ingresso nel cast suo e del compagno. “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”, aveva rimarcato in diretta.

Alle parole dell’ex naufrago, la Blasi aveva risposto invitando il concorrente ad andare temporaneamente avanti da solo fino alla fine della puntata in attesa che il futuro della coppia nel gioco venisse chiarito con la produzione del reality show.

I motivi della decisione: il post sulla pagina Instagram ufficiale del programma

Determinanti nella decisione di abbandonare il reality potrebbero essere state le condizioni di salute di Antolini. Sulla base delle informazioni diffuse nei giorni scorsi, il compagno di Cecchi Paone aveva temporaneamente lasciato la spiaggia dopo essere stato colto da un calo pressorio che non gli aveva consentito di partecipare all’ultima diretta del programma.

“Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni”, aveva spiegato l’inviato Alvin. “Ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto”.

Il rientro del concorrente, tuttavia, come dimostra la decisione della coppia di porre fine alla loro avventura a l’Isola dei Famosi, non ci sarà. A seguito dell’abbandono, sulla pagina Instagram del programma, è stato pubblicato un post che svela i motivi del ritiro: “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!”.