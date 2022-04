Isola dei Famosi, Alvin contro Jeremias Rodriguez: l'inviato lo rimprovera per ben due volte.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Alvin si è scagliato per ben due volte contro Jeremias Rodriguez. L’inviato, in un primo momento, si è rivolto al naufrago con toni pacati, poi ha perso le staffe e gli ha fatto capire chi comanda in Honduras.

Alvin contro Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez ha già partecipato sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello Vip, per cui i telespettatori conoscono bene il suo carattere fumantino. Nell’ultima diretta del reality honduregno, il fratellino di Belen ha fatto perdere le staffe anche ad Alvin. In un primo momento, l’inviato si è rivolto a lui con toni pacati, poi l’ha rimesso al suo posto. Il tutto è andato in scena quando Alvin ha posto una domanda a Gustavo e al suo posto ha risposto Jeremias.

A questo punto, l’inviato ha tuonato:

“Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”.

Alvin perde le staffe

Dopo questo primo rimprovero, gli animi sembravano essere tornati calmi, ma Jeremias è tornato a far innervosire Alvin. Si stava disputando la prova leader, quando Rodriguez ha messo in dubbio il controllo dell’inviato sui concorrenti.

A questo punto, il braccio destro di Ilary Blasi ha tuonato:

“Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”.

La polemica di Jeremias Rodriguez

Fin da quando ha iniziato l’avventura all’Isola dei Famosi, Jeremias ha accusato la produzione del reality di non mandare in onda tutto ciò che avviene in Honduras.

Nell’ultima diretta, riferendosi alle sue discussioni con Ilona Staller, ha tuonato:

“Lei mi ha insultato e questa parte non l’avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene”.

Incalzato dalla Blasi, Rodriguez ha ammesso che Cicciolina gli ha dato più volte del “cog****e”.