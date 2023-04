Isola dei Famosi, Asia Argento arriverà in Honduras nella puntata del 2 maggio: il motivo

Nella terza puntata dell'Isola dei Famosi vedremo nientemeno che Asia Argento: l'attrice sbarcherà in Honduras, ma non come naufraga.

Asia Argento non è nuova all’Isola dei Famosi, ma vederla in trasmissione riserva sempre qualche novità e perché no, anche dei colpi di scena. L’attrice figlia d’arte sbarcherà direttamente in Honduras in occasione della terza puntata che andrà in onda martedì 2 maggio. Asia Argento farà infatti visita ad una persona speciale ossia la sorella maggiore Fiore.

Isola dei Famosi, Asia Argento farà visita alla sorella maggiore Fiore in Honduras

Le due sorelle Asia e Fiore Argento sono accomunate dallo stesso padre, ma non dalla stessa madre. Asia è nata il 20 settembre del 1975 dall’unione di Dario Argento con Daria Nicolodi, mentre Fiore, di 5 anni più grande, è nata dalla precedente relazione con Marisa Casale. Fiore è andata poi a vivere con il padre a 8 anni, quando quest’ultimo ha divorziato dalla madre. Con la sorella Asia è sbocciato un bel legame.

La precedente ospitata di Asia Argento

Asia Argento era stata ospitata da Ilary Blasi all’Isola dei Famosi già nel 2021. In quell’edizione aveva partecipato in qualità di naufraga Vera Gemma, migliore amica dell’attrice. Asia Argento si era sfogata con diversi naufraghi a cominciare da Gilles Rocca al quale aveva chiesto con un messaggio ‘mi raccomando prenditi cura di mia sorella’. Ciò tuttavia non accadde: “Stai fuori di capoccia e non hai mantenuto la promessa“.