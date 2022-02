Isola dei Famosi: Belen commenta la presenza di Jeremias e di suo padre nel cast

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio in merito alla partecipazione di suo padre e di suo fratello all'Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi prenderà il via dal 21 marzo 2022 sotto la conduzione di Ilary Blasi, e Belen Rodriguez ha commentato la notizia della presenza di suo padre Gustavo e di suo fratello Jeremias nello show.

Belen Rodriguez: il fratello e il padre all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez sta per tornare all’Isola dei Famosi ma questa volta non sarà solo: con lui infatti sarà presente il padre Gustavo, che è in assoluto al suo debutto in uno show televisivo. La showgirl Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla partecipazione dei due uomini della sua famiglia al programma, e a tal proposito ha detto:

“Mio fratello a L’Isola dei Famosi lo vedo bene, l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico.

Adesso è fidanzato, innamorato e sarà più concentrato”. Sul padre ha invece detto: “Mio padre ha uno spirito wild, sa fare tutto, darebbero certamente un bel contributo“.

La partecipazione di Jeremias allo show

Jeremias Rodriguez è approdato all’Isola dei Famosi nel 2018 e proprio in Honduras ha vissuto un’intensa storia d’amore con Soleil Sorge, anche lei naufraga del programma. La relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e oggi Jeremias Rodriguez ha ritrovato la felicità accanto a Deborah Togni.

In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà per padre e figlio la partecipazione al programma e soprattutto quali saranno i loro compagni d’avventura “vip” all’interno dello show, che prenderà il via dal 21 marzo (all’indomani dalla fine del GF Vip 6).