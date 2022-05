Da diverso tempo Blind è fuori gioco all'Isola dei Famosi per un problema di salute. Tutto quello che c'è da sapere.

Da diversi giorni Blind non appare all’Isola dei Famosi e in tanti iniziano a chiedersi se non verrà squalificato dal programma per via della sua prolungata assenza.

Blind squalificato all’Isola dei Famosi?

Da diversi giorni Blind è “fuori gioco” all’Isola dei Famosi per via di un’infezione cutanea.

Ancora non è dato sapere con esattezza quali siano le sue condizioni né quando tornerà in gioco e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se il concorrente verrà squalificato per via della sua prolungata assenza (per questioni di regolamento).

Le ultime dichiarazioni di Alvin sulle condizioni di salute di Blind sono state: “Non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”, e ancora: “Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo”.

I concorrenti squalificati

Non sarebbe la prima volta che un naufrago viene “squalificato” per problemi di salute: nelle precedenti edizioni anche Elisa Isoardi aveva dovuto battere in ritirata quando si era procurata un problema all’occhio causato da una prova col fuoco. Come lei anche Patrizia Bonetti ha lasciato anticipatamente questa nuova edizione del reality show per via di un incidente avvenuto durante la prova del fuoco. In tanti si chiedono se Blind riuscirà a riprendersi dal suo infortunio e se tornerà quanto prima a stare con gli altri naufraghi del programma.