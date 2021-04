Isola dei Famosi: calo drastico di ascolti per la puntata del 15 aprile

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 15 aprile 2021 condotta da Ilary Blasi è stata la meno vista della stagione

Nella puntata di giovedì 15 aprile 2021 l’Isola dei Famosi è andata per la prima volta in onda in differita. La Palapa e la spiaggia sono infatti passati ai naufraghi spagnoli di Supervivientes, con una decisione probabilmente scaturita da un possibile slittamento del reality al venerdì sera.

Il televoto si è peraltro chiuso alle 16.30 di giovedì pomeriggio, ma tutti questi cambiamenti hanno avuto ripercussioni anche dal punto degli ascolti. Lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha infatti registrato un drastico calo di share rispetto alla puntata precedente. Quest’ultima aveva di fatto ottenuto il 19,94%, con oltre tre milioni e quattrocentomila telespettatori.

La puntata di giovedì, la meno vista di sempre di questa edizione, è stata peraltro contrassegnata dall’abbandono di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi per motivi di salute. Non c’è stata nessuna eliminazione, mentre al televoto sono finite Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani. Il diretto competitor del programma Mediaset è stata la sitcom Un passo dal cielo 6 su Rai Uno. La serie tv ha infatti vinto la serata con il 20,82% di share e quasi cinque milioni di telespettatori.