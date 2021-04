Isola dei Famosi, cambio nella programmazione: modificato l’appuntamento del giovedì

Il reality show L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, subirà un cambio di programmazione dall’inizio di maggio, modificando l’appuntamento del giovedì.

Il reality show condotto da Ilary Blasi subirà un cambio di programmazione: a partire dal mese di maggio, infatti, l’edizione 2021 de L’isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì sera ma verrà trasmesso di venerdì, sempre in prima serata.

Confermato, invece, l’appuntamento del lunedì.

Isola dei Famosi, cambio nella programmazione

Dal mese di maggio, la programmazione Mediaset concordata per L’isola dei Famosi subirà alcune modifiche: il duplice appuntamento settimanale è stato confermato e, allo stesso modo, è stata conservata la messa in onda del lunedì mentre la puntata del giovedì è stata spostata al venerdì. In questo modo, quindi, il reality show condotto da Ilary Blasi prenderà nel palinsesto Mediaset il posto che, attualmente, risulta occupato da Felicissima sera, condotto dell’irriverente duo comico composto da Pio e Amedeo.

Il cambiamento attuato dall’emittente si è reso indispensabile a causa degli ascolti costantemente in calo connessi al programma incentrato sui naufraghi il giovedì sera. Il reality, infatti, continua subire pesanti sconfitte in materia di share andando in onda nella stessa serata della fiction Rai, trasmessa su Rai Uno, Un passo dal cielo. A questo proposito, nel corso dell’ultima puntata de L’isola dei Famosi, datata giovedì 22 aprile 2021, lo show ha registrato un record negativoche si è concretizzato con uno share del 16,9% con 2.838.000 telespettatori.

Ai problemi emersi in relazione allo share e alla rivalità con la fiction Rai, si affianca poi anche un’altra questione legata alla registrazione del programma.

La puntata del giovedì, infatti, vede Ilary Blasi costretta a registrare il reality con qualche ora di anticipo rispetto alla messa in onda: una simile condizione si è resa indispensabile per lasciare spazio alla versione spagnola dello show, conosciuto come Supervivientes.

