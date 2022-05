Isola dei famosi, Carmen Di Pietro al figlio: “Chiudi gli occhi e non guardare nulla”

Non sono passate inosservate le parole rivolte da Carmen Di Pietro al figlio Alessandro. Ecco cosa è successo.

lary Blasi è tornata in onda venerdì 6 maggio 2022 con la quattordicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale non sono passate inosservate le parole rivolte da Carmen Di Pietro al figlio Alessandro.

Ecco cosa è successo.

Isola dei famosi, la quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi

Ilary Blasi ha dato il via alla quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi sfoggiando un look mozzafiato che non è passato di certo inosservato. Proprio nel corso dell’ultima puntata del reality non sono passate inosservate le parole rivolte da Carmen Di Pietro al figlio Alessandro. Ma cosa è successo?

Isola dei famosi, la gelosia di Carmen Di Pietro

Ebbene, nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi hanno fatto il loro ingresso tre nuove concorrenti, ovvero Marialaura De Vitis, Mercedes Henger e Fabrizia Santarelli. Ilary Blasi, dopo aver annunciato il loro ingresso, ha chiesto un commento a Carmen Di Pietro che dal suo canto ha affermato: “Significa che starò davanti al fuoco come una sentinella e guarderò sia il fuoco che Alessandro“.

Isola dei famosi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Ma non solo, la showgirl ha chiesto al figlio di sedersi accanto a lei presa da un momento di gelosia, con il ragazzo che decide però di prendere posto vicino alle nuove concorrenti: “Sto benissimo qui“.

Carmen Di Pietro dal suo canto ha replicato: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere davanti a me? Non mi piace questa situazione, non mi far fare brutte figure. Tu chiudi gli occhi e non guardare nulla“.