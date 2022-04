Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro contro Jeremias Rodriguez: scoppia l'ennesima lite tra i due naufraghi.

Nuova lite all’Isola dei Famosi. Protagonisti ancora una volta sono Carmen Di Pietro e Jeremias Rodriguez. E’ stato quest’ultimo, con fare perentorio, a dare il via alla discussione. Ovviamente, la showgirl non è rimasta in silenzio.

Isola, Carmen e Jeremias: scoppia l’ennesima lite

Carmen Di Pietro e Jeremias Rodriguez hanno iniziato la loro avventura all’Isola dei Famosi da qualche settimana, ma fin da subito hanno capito che la convivenza sarebbe stata difficile. Nelle ultime ore, il fratellino di Belen ha provato ancora una volta a comandare la showgirl, ma non è riuscito ad ottenere ciò che voleva. Jeremias, rivolgendosi a Carmen, le ha intimato di prendere la sua porzione di cocco per ultima.

Rodriguez ha esclamato:

“Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti la pensano come me, che tu sarai ultima”.

La reazione di Carmen Di Pietro

Carmen, neanche a dirlo, non ha accettato il comando di Jeremias e ha replicato:

“Questa cavolata ci mancava, la battuta del giorno. Questo non lo decidi”.

Rodriguez, convinto della sua posizione, ha esclamato: “Vediamo se non lo decido io…“. Perché il naufrago pretendeva che la Di Pietro mangiasse il cocco per ultima? Molto probabilmente, è sparito del cibo e la famelica Carmen potrebbe essere la responsabile.

Lo sfogo di Carmen

Dopo la discussione con Jeremias, Carmen si è sfogata in confessionale. La showgirl, visibilmente accigliata, ha tuonato: