Isola dei Famosi, Carmen di Pietro e le avance a Luca Daffrè: “Vuoi essere il mio toy boy?”

A L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha fatto delle avance al naufrago Luca Daffrè chiedendogli se volesse diventare il suo toy boy.

Carmen di Pietro e le avance a Luca Daffrè: “Vuoi essere il mio toy boy?”

L’Isola dei Famosi si avvicina a conclusione e i naufraghi si stanno impegnando al fine di conquistare il pubblico a casa. In questo contesto, Carmen Di Pietro è stata lasciata sola dal figlio Alessandro che ha scelto di abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Dal momento in cui il figlio non è più sull’isola, la showgirl ha dismesso le vesti da mamma chioccia e ha cominciato a fare avance a Luca Daffrè.

La Di Pietro, infatti, ha esclamato: “Luca, stai diventando proprio un bel figo – e ha chiesto –. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy?”.

Le parole della naufraga hanno stupito Daffrè che, con evidente incertezza, ha risposto: “Ci possiamo provare”.

Tra gli equilibri rinnovati che caratterizzano l’ultima fase del reality show, il rapporto tra Carmen e Luca procede tra risate e sintonia: i due, infatti, hanno scoperto un incredibile feeling.

Isola dei Famosi, la risposta del figlio Alessandro a mamma Carmen

Parlando con il naufrago Luca Daffrè, 27 anni ed ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, Carmen Di Pietro ha anche spiegato cosa abbia scatenato il suo “spirito libertino”. La showgirl, infatti, ha fatto riferimento al fatto che il giovane Alessandro abbia scelto di tornare a Roma per riprendere gli studi e, concentrandosi sul suo atteggiamento, ha esclamato: “Lo posso fare perché qui non c’è lui – e, scherzando con il compagno d’avventura, ha aggiunto –.

Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro”.

Le parole della naufraga sono state commentate dal figlio che, sul suo profilo Instagram, ha risposto ironicamente alla madre con la seguente frase: “Tranquilla, che neanche io sto perdendo tempo”.