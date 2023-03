Isola dei Famosi, Cecchi Paone naufrago con il fidanzato Simone: "Meloni? Le faremo un appello"

Anche il noto conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone approderà nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi in veste di naufrago.

Con lui ci sarà anche il compagno, Simone Antolini. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24, Cecchi Paone ha spiegato che, nel corso della sua esperienza che partirà prossimamente, lancerà soprattutto un messaggio: “Andiamo per dare un messaggio di normalità”, ha spiegato.

Cecchi Paone ha poi proseguito nell’intervista: “La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità”.

Sul compagno Simone ha rivelato: “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso. All’Isola festeggeremo un anno insieme”. Non ultimo è anche entrato più nel dettaglio su cosa lo attrae di più dal punto di vista fisico: “Di Simone mi piace il cu*o, è la verità […] il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto”.

L’appello a Giorgia Meloni: “Sposaci”

Cecchi Paone ha anche lanciato un messaggio al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per 10 anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”.

Non è andato leggero invece sulle parole che sono state pronunciate dal Presidente del Senato, La Russa: “Fa male a dirlo, ci sono tanti figli omosessuali. Non ha offeso i gay, ma ha addolorato tutte quelle persone che vorrebbero essere accolte dai loro padri. Se è fascista? Sì, sicuramente”.