Mancano poche ore alla finale dell’Isola dei Famosi e, secondo le scommesse circolate in rete, uno dei naufraghi potrebbe essere il vincitore.

Isola dei Famosi: il vincitore

Un’altra edizione dell’Isola dei Famosi sta per volgere al termine e, a contendersi la vittoria del reality show, sono rimasti Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. Secondo le scommesse circolate in rete Marzo Mazzoli sarebbe tra i favoriti del pubblico tv, mentre Andrea Lo Cicero sarebbe il concorrente con meno possibilità di vincere.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e, per sapere chi porterà davvero a casa la vittoria dal reality show, non resta che attendere. Secondo i bookmakers, Cristina Scuccia e Pamela Camassa oscillerebbero tra il secondo e il terzo posto in finale, ma sono in tanti a sperare che una delle due naufraghe porti a casa la vittoria di questa edizione del reality show.

In tanti sono curiosi di sapere anche come Ilary Blasi saluterà il suo pubblico e se la conduttrice tornerà in tv prima della prossima edizione del reality dei naufraghi. Questa edizione del programma è stata la prima da lei condotta dopo l’addio a Francesco Totti.