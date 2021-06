Isola dei famosi, chi potrebbe essere il vincitore

L'Isola dei famosi è arrivata alla sua conclusione con i bookmakers che avrebbero già diffuso la rosa dei possibili vincitori.

Siamo arrivati ormai all’ultima puntata dell’isola dei famosi che decreterà il vincitore di questa edizione del 2021 inziata ormai circa tre mesi fa. Sono ormai pochissimi i naufraghi rimasti sull’isola delle Honduras ovvero Ignazio Moser, Awed, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Andrea Cerioli e Matteo Diamante.

Tra questi tuttavia sono in due ad essere andati in nomination ovvero Andrea Cerioli e Awed. Ci si chiede dunque chi sarà il quinto naufrago che accederà in finale potrà lottare per la vittoria del Reality-Show.

Isola dei famosi vincitore, Awed favorito

A dispetto della nomination che graverebbe su Awed, SNAI avrebbe decretato come favorito Awed la cui quota sarebbe di 3.00. Seguono invece con un quota di 3,50 Ignazio Moser, e Matteo Damante.

mentre in fondo troviamo Valentina Persia che si ferma a quota 12.00, mentre Andrea Cerioli è quotato a 8.00.

Pronostici simili da Eurobet che avrebbe accreditato Awed come papabile vincitore di questa edizione 2021, mentre poco sotto con una quota di 3.25 troviamo Beatrice Marchetti. Valentina Persia rimane la meno accreditata fermandosi a quota 13.00. Tra i meno accreditati anche Andrea Cerioli quotato a 9.00, mentre sono a pari merito Matteo Diamante e Ignazio Moser quotati a 5.00 punti.

isola dei famosi vincitore, la novità della finale 2021

Questa finale dell’Isola dei famosi introdurrà una importante novità. Per la prima volta nella storia del Reality-Show, i naufraghi sono rimasti alle Honduras. In ottemperanza delle rigide norme anti-covid i concorrenti non sono potuti rientrare in Italia. Finalissima inedita quindi con la vittoria che verrà festeggiata direttamente sull’isola.

Isola dei famosi vincitore, Cecilia Rodriguez parte alla volta delle Honduras

La finalissima riserverà infine un’altra sorpresa. La fidanzata di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez già concorrente in passato dell’Isola dei famosi, è partita alla volta delle Honduras e potrà vivere quindi con Moser questo importantissima fase della gara. Stando a quanto rivelato inoltre da Santo Pirrotta alla trasmissione “Ogni mattina”, per la coppia ci sarà una nuova casa da arredare: “Ignazio troverà a Milano un nuovo nido d’amore. Cecilia ha detto agli amici che sta aspettando il suo ritorno per arredarlo. Che questa nuova casa sia il primo passo verso quello più importante?”

Comunque vada, alla luce dei pronostici le sorprese potrebbero essere tante e la finale tutta da giocare.