Isola dei Famosi: com'è cambiato Edoardo Tavassi negli anni? La trasformazione è netta.

Senza ombra di dubbio, Edoardo Tavassi è il concorrente rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022. Fratello della popolare Guendalina, è arrivato in Honduras per condividere questa esperienza con la sorella. Com’è cambiato nel corso degli anni?

Isola: Edoardo Tavassi è cambiato

La prima apparizione televisiva di Edoardo Tavassi, anche se in pochi la ricordano, risale a qualche anno fa.

La sorella Guendalina era stata scelta come concorrente dell’Isola dei Famosi, nell’edizione condotta da Nicola Savino con inviata Vladmir Luxuria. All’epoca, Edo era spesso in studio per supportare la familiare. In una di queste occasioni, il cui video è stato condiviso dalla pagina Instagram Mondoreality, Tavassi appare molto diverso rispetto ad oggi. Che sia cambiato, considerando il passare degli anni, è anche normale.

Tavassi: dalla prima apparizione ad oggi

Nel video condiviso da Mondoreality, Edoardo appare ancora con i capelli scuri, mentre oggi sono bianchi. E’ anche più magro, ma questo è solo un dettaglio, visto che la sua esperienza in Honduras gli è servita anche per buttare via i chili di troppo. Nel filmato in questione, però, si nota che la simpatia di un tempo è la stessa che lo contraddistingue oggi.

“Guendalina, non è che sono morto che ti appaio nei sogni.

Che ti do i numeri… Guendalina, senti, posso dirti soltanto delle cose. Prima di tutto, Gaia sta benissimo. Ti guarda, filtrata, perché non è che può guardare tutto. Ti adora e senti… Sì, la porti a Disneyland. L’importante è che tu sappia che sta benissimo. Ti guarda e vuole che vinci. Sta con me e Lucia, sta benissimo. Posso dire un’altra cosa? Veloce, veloce. Continua così che sei una bomba. Sei fortissima.

Ti ho distrutto casa, casa tua è incendiata!“, esclama Edoardo nel video in questione.

Edoardo Tavassi oggi

Simpatia a parte, Edoardo Tavassi oggi è diverso da quello del passato. Oltre al colore dei capelli e ai chili di troppo, non possiamo nascondere che l’Isola ha contribuito a cambiarlo. Il naufrago, infatti, si è fatto rasare a zero per dare da mangiare ai suoi compagni d’avventura e il suo aspetto non è più quello di qualche mese fa, quando dall’Italia partiva per l’Honduras.