Isola dei Famosi, concorrente si fa la pipì addosso in diretta: il video è virale.

Momento imbarazzante nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Un concorrente, durante una prova ricompensa, si è fatto la pipì addosso. Il video, neanche a dirlo, è virale.

Isola dei Famosi: concorrente si fa la pipì addosso in diretta

Ilary Blasi, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, non si è resa conto di una scena a dir poco esilarante. Un concorrente, nel corso di una prova ricompensa, si è fatto la pipì addosso. Mentre la conduttrice non ha captato la cosa, il popolo social ha immediatamente drizzato le antenne, trovando conferma nei profili social del reality honduregno.

Chi è il concorrente che si è fatto la pipì addosso?

La prova in questione è quella del girarrosto e a sfidarsi sono Luca Vetrone e Pamela Camassa. I due si sono sfidati alla grande, rimanendo appesi per oltre 10 minuti. A farsi la pipì addosso, però, è stato il maschietto. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?“, oppure “Ragazzi ma come mai gocciolano i pantaloncini?“, o ancora “Il finto Onestini se l’è fatta addosso“.

Isola dei Famosi: i social ufficiali confermano la pipì addosso

A confermare che il concorrente si è fatto la pipì addosso è stato lo staff dell’Isola dei Famosi. Via Twitter, il canale ufficiale del reality honduregno ha condiviso il video che vede Luca e Pamela sul girarrosto. A didascalia, si legge: “Quando scappa, scappa“.