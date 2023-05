Isola dei Famosi, Cristina Scuccia riceve una sorpresa dalla madre: "Sarò sempre con te"

Per Cristina Scuccia è arrivata la più dolce delle sorprese. La madre ha inviato un messaggio in diretta: "Aspetto il ritorno per abbracciarti".

All’isola dei Famosi, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 maggio c’è stato spazio per le emozioni. La naufraga ed ex vincitrice di The Voice 2014, Cristina Scuccia ha ricevuto la sorpresa più dolce che potesse arrivare, ossia quella della madre.

La donna – è emerso durante la conversazione – non ha mai fatto mancare il proprio sostegno per la scelta della figlia quando ha smesso l’abito da suora: “Qui ti seguiamo tutti”, sono le parole della mamma.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia riceve una sorpresa dalla madre

Cristina Scuccia non ha appena ha udito le parole della madre è apparsa visibilmente emozionata: “Come dice Papa Francesco, l’amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederti. Spero queste mie righe possano arrivare a te”, è quanto ha dichiarato la madre che ha anche aggiunto: “Io sono sempre con te.”

La risposta emozionata di Cristina Scuccia

Non si è fatta attendere la risposta di Cristina Scuccia che, con parole piene di emozione ha dichiarato: “Non avevo dubbi, so quanto mia mamma mia ama e che vuole la mia felicità. Lei mi ama per quella che sono, e spero di aver modo di parlare con lei appena esco tutto questo, questo amore che sta nascendo e che ora voglio custodire”.