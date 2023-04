Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e i problemi dopo il successo: "Sono andata in terapia"

Dopo il successo ottenuto a The Voice of Italy Cristina Scuccia ha ammesso di essersi recata in terapia.

Cristina Scuccia: la confessione

Cristina Scuccia è attualmente tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi e, durante la sua partecipazione al programma, ha confessato per la prima volta di essere andata in terapia. L’ex suora ha vissuto un momento di profonda crisi spirituale nel 2020 e, a seguito di questo, ha deciso di abbandonare la vita consacrata. Negli ultimi anni Cristina ha svolto il lavoro di cameriera in Spagna e ha continuato a lavorare anche con la sua più grande passione, la musica. Quest’anno ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality show di Ilary Blasi.

“L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto. Quando ho iniziato ero in frantumi e non riuscivo ad uscirne. Mi riesce difficile fidarmi, perché The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone”, ha ammesso difronte agli altri naufraghi l’ex suora, che è alla sua prima esperienza in un reality show. In tanti sono curiosi di sapere se l’esperienza all’Isola dei Famosi potrà servirle per superare le sue paure e soprattutto sono impazienti di sapere se sarà lei a conquistare il pubblico televisivo del programma tv.