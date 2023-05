Parlando con Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha confessato di avere un grande desiderio di maternità. Adesso che non è più suora, vorrebbe diventare mamma.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia sogna la maternità

Dopo aver abbandonato la vita religiosa, Cristina Scuccia vorrebbe diventare mamma. Durante una chiacchierata con Marco Mazzoli nel format Radio Isola, la concorrente dell’Isola dei Famosi ha ammesso che sogna la maternità. Il tutto è iniziato in modo scherzoso. “Hai saputo che sono fidanzata e che c’è una persona che mi aspetta fuori? Non lo sapevi?“, ha esclamato l’ex suora. Mazzoli ha replicato: “Io pensavo che ti piacessero donne, non ci sarebbe niente di male..“. A questo punto, Cristina ha vuotato il sacco.

La confessione di Cristina Scuccia

La Scuccia ha dichiarato:

“No, non ci sarebbe nulla di male anche perché sono in una fase della vita in cui etichette non ne voglio anche perché ne ho già avuta una molto grossa, adesso sono libera e felice, c’è una persona che mi aspetta fuori, c’era poco prima che entrassi. Ti dico solo che questa notte proprio perché l’isola mi sta facendo bene questa notte ho sognato un neonato… però quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio, mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande“.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia è fidanzata

Durante un confessionale con la produzione dell’Isola dei Famosi, Cristina è entrata nei dettagli. Ha spiegato che il desiderio di maternità è molto grande, motivo per cui spera che la persona che l’aspetta fuori dal reality sia ancora al suo posto. Ha ammesso: