Isola dei Famosi, Cristina Scuccia infrange i comandamenti: "Oddio aiuto"

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, ha debuttato in televisione come concorrente dell’Isola dei Famosi. Appena sbarcata in Honduras, però, ha commesso il primo scivolone ‘religioso’.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia infrange i comandamenti

La prima puntata dell’Isola dei Famosi è andata in scena e ha mostrato l’ingresso dei concorrenti. Tra questi ultimi c’è anche Cristina Scuccia, nota al grande pubblico per aver partecipato a The Voice nei panni di Suor Cristina. Dopo aver lasciato i voti, sogna di diventare una cantante e ha accettato di vestire i panni di naufraga. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata“, ha ammesso prima di salire in elicottero e infrangere i comandamenti.

Cristina Scuccia: primo scivolone religioso

Terrorizzata dal tuffo dall’elicottero, Cristina ha commesso il primo scivolone religioso. Quando è atterrato vicinissimo a lei scompigliandole tutti i capelli, la Scuccia ha esclamato:

“Oddio, aiuto!”.

L’ex suora ha dimenticato i comandamenti e ha nominato il nome di Dio invano.

La battuta di Vladimir Luxuria

A interrompere questo momento imbarazzante è stata Vladimir Luxuria, che ha esclamato:

“Abbiamo entrambi preso i voti. Tu in convento io in parlamento. E siamo tutte e due due ex”.

Cristina ha ammesso: “Ho il cuore in gola. Ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure“. Nonostante tutto, si è tuffata dall’elicottero e ha dato il via alla sua avventura in Honduras.