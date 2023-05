Isola dei Famosi, Cristina Scuccia spalle al muro: "Cerchi l'amore?"

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è stata messa spalle al muro. La conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Vladimir Luxuria hanno voluto sapere nei dettagli cosa cerca in amore.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia spalle al muro

Puntata dell’Isola dei Famosi difficile per Cristina Scuccia. L’ex suora è stata sottoposta ad un vero e proprio interrogatorio da parte di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Conduttrice e opinionista, come due brave comari, hanno voluto sapere dall’ex suora cosa intende fare in amore. E’ alla ricerca di un uomo? Come lo vuole? ”

Isola dei Famosi: l’interrogatorio a Cristina Scuccia

“Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo“, ha esordito Cristina. Luxuria ha subito ribattuto: “Voglio farti una domanda. Ultimamente, Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?“. La Scuccia ha replicato:

“Non sono d’accordo. Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare”.

A questo punto, Ilary è entrata nel vivo: “Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?”. Cristina ha replicato:

“Non deve avere delle caratteristiche precise. Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi. Qui sull’Isola tutti i vuoi si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero“.

Cristina Scuccia crede nell’amore libero

Cristina, alla fine della fiera, ha fatto una specie di coming out, sottolineando che crede nell’amore libero. Le sue parole hanno dato l’input a Luxuria, che ha esclamato: “Tutto può succedere Cristina, vero?“. Enrico Papi, forse intenerito dalla Scuccia, ha aggiunto: