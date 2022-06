Isola dei Famosi, due naufraghi pronti a lasciare per “problemi medici”

Altri due naufraghi dell'Isola dei Famosi potrebbero abbandonare anticipatamente il reality show a causa di alcuni problemi medici.

Secondo indiscrezioni riportate anche da Amedeo Venza, nelle prossime ore Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero annunciare il loro addio all’Isola dei Famosi.

Nelle scorse ore i due si sono assentati dalla spiaggia a causa di alcuni problemi che li hanno costretti a recarsi in infermiera, e il loro ritiro anticipato sarebbe proprio collegato ad alcuni non meglio precisati problemi di salute.

Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più. Non è la prima volta che i concorrenti del reality show sono costretti a dire addio al programma a causa di alcuni incidenti o malori avvenuti in Honduras, ma in tanti sperano che la stessa sorte non tocchi anche Marco Cucolo e Edoardo Tavassi.

L’arrivo di Soleil Sorge

Soleil Sorge è approdata sull’isola in queste ore in compagnia di Vera Gemma, e sembra che le due si prodigheranno per movimentare gli animi all’Isola dei Famosi. La presenza di Soleil all’Isola potrebbe portare scompiglio tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger visto che, a detta di Guendalina Tavassi, suo fratello avrebbe una vera e propria cotta per l’influencer.

“C’è una cosa che potrebbe compromettere tutto.

Perché dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil. Sì Edo è innamorato perso di Soleil e sono terrorizzata. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”, ha confessato Guendalina.