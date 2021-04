Isola dei Famosi: due naufraghi si appartano nel bosco

A poche ore dall'inizio di una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, un nuovo quanto infuocato gossip ha sconvolto i Vip in Honduras

In attesa della nuova puntata dell’Isola dei Famosi prevista per giovedì 1° aprile 2021, le novità sono all’ordine del giorno. Al televoto sono finiti Awed e Miryea Stabile, pertanto scopriremo chi verrà eliminato e raggiungerà così Parasite Island insieme a Ubaldo, Fariba, Brando e Vera.

Tuttavia una notizia dell’ultima ora ha letteralmente sconvolto i fan del programma, riguardando nello specifico una presunta notte infuocata fra due naufraghi…

Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata🔥 chi vuoi eliminare? #Isola 🏝 pic.twitter.com/2U9VEdq9Y7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 30, 2021

Pare infatti che due protagonisti del reality della sopravvivenza di Canale 5 si siano infrattati nel bosco dietro la spiaggia per eludere le telecamere, allo scopo di consumare la loro passione.

Il luogo scelto, certamente poco comodo in quanto pieno di serpenti, rovi e pietre, era pur sempre lontano da occhi indiscreti, soprattutto di quelli da casa…

Stasera vi aspettiamo per un altro appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, non mancate!😎 #Isola 🏝 pic.twitter.com/T0TighpUGC — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021

Pur non avendo assistito direttamente al fatto, gli altri naufraghi si sono tuttavia insospettiti, commentando poi il tutto fra loro.

Lui avrebbe infatti una compagna che lo aspetta in Italia e lei ne sarebbe perfettamente a conoscenza. Tuttavia la cosa sembra non averli minimamente fermati nel dare sfogo alle proprie voglie… Cosa succederà in puntata?