Isola dei Famosi, duro attacco di Tommaso Zorzi ad Angela Melillo

Durante la 19esima puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha duramente attaccato Angela Melillo, accusandola di essere troppo accondiscendente. L’opinionista ha sempre cercato di spronare i naufraghi a dare di più.

Isola Dei Famosi, Tommaso Zorzi attacca Angela Melillo

Tommaso Zorzi è un’opinionista molto attento, che da sempre cerca di spronare i naufraghi a dare di più per il pubblico. Non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche in questa occasione, in cui si è scontrato con Angela Melillo. Zorzi ha rivolto alla naufraga un duro attacco e l’ha accusata di essere troppo accondiscendente e di non volersi mai esporre all’interno del gruppo. “Ci sarà qualcosa che ti fa rodere il c..o” ha dichiarato, in modo sicuramente poco elegante, Tommaso Zorzi, ottenendo l’applauso del pubblico.

“Sembra sempre che non vuoi uscire dalla tua confort zone, che non ti vuoi esporre, che vuoi sembrare conciliante e non dici le cose direttamente, come le pensi” ha aggiunto l’opinionista.

Isola dei Famosi, la reazione di Angela Melillo

Angela Melillo è rimasta completamente basita a causa di questo duro attacco, molto improvviso, da parte di Tommaso Zorzi. Inizialmente ha avuto qualche difficoltà a rispondere a questo attacco. Si è presa un po’ di tempo per ragionare e poi ha deciso di passare al contrattacco.

“Io dico sempre quello che penso e lo dico a chi voglio e con i miei modi. Non sono certo Vera Gemma” ha risposto, secca. A questo punto è scoppiato il dibattito tra i naufraghi riguardo l’argomento onestà e sulla capacità della concorrente di essere diretta e di dire ciò che pensa, ma dopo poco Ilary Blasi è intervenuta e ha fermato il discorso, spostando l’attenzione del pubblico su Awed.

Isola dei Famosi: le prove

Durante la puntata si sono svolte due prove che hanno impegnato quattro naufraghe donne e in seguito quattro uomini. La prima eliminata della prima prova è stata Valentina Persia, mentre Isolde Kostner è riuscita a vincere e di conseguenza poteva aspirare alla finale. Nella seconda prova ha vinto Andrea Cerioli. Nel corso della serata è stato indetto anche un veloce televoto per chi dovrà abbandonare la Playa Imboscatissima tra Roberto, Beatrice e Rosaria, visto che da regolamento devono esserci solo due concorrenti.