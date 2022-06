Isola dei Famosi e La Talpa insieme in tv: coinvolta Maria De Filippi

Mediaset avrebbe deciso di riproporre il format La Talpa e Maria De Filippi sarebbe stata coinvolta nel progetto.

Secondo indiscrezioni Mediaset avrebbe deciso di riproporre il format in Tv e la produzione dello show sarebbe stata affidata alla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.

La Talpa torna in tv

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più in merito al rumor in circolazione riguardante la presunta e imminente messa in onda de La Talpa, il format che Mediaset avrebbe deciso di riproporre ad oltre 10 anni dall’ultima volta.

Secondo il rumor lo show potrebbe andare in onda nel 2023 in contemporanea con l’Isola dei Famosi e la sua realizzazione sarebbe stata affidata alla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma in tanti sperano di saperne presto qualcosa in più.

Le novità per la conduttrice

Ora che Barbara D’Urso ha avuto un ruolo sempre più marginale all’interno della rete, sembra che Maria De Filippi e Silvia Toffanin acquisiranno sempre più spazio negli slot della programmazione Mediaset.

Secondo indiscrezioni la moglie di Piersilvio Berlusconi potrebbe approdare anche ad Amici, ma sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori dettagli e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di conoscere quelle che potrebbero essere le novità della nuova edizione dello show. Sempre secondo indiscrezioni Michele Bravi approderà ad Amici come insegnante di canto al posto di Anna Pettinelli, che sarebbe in procinto di dire addio al suo posto all’interno del programma tv.