Isola dei famosi: ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti

Svelato il volto del fidanzato segreto della modella, attualmente naufraga dell'isola dei famosi, Beatrice Marchetti, a rivelarlo il giornalista Parpiglia

Per dare un due di picche definitivo allo spasimante Awed, all’isola dei famosi, Beatrice Marchetti è stata “costretta” a rivelare nella puntata del 15 aprile, di essere fidanzata e di non poter cedere per questo motivo alle avance dello youtuber.

Il fidanzato di Beatrice Marchetti

A svelare l’identità del misterioso fidanzato della modella Beatrice Marchetti, c’ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, ecco cosa ha scritto:

“Dopo l’affaire in onda ieri sera in cui l’altro naufrago Awed ha scoperto il gioco di Beatrice ovvero che la sua “amicizia” verso lo youtuber, fosse solo a favore della telecamera; noi di “Giornalettismo” abbiamo scoperto chi è l’uomo segreto di Beatrice. Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perchè la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”. Perchè la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Perchè la modella mantiene quasi “oscura” e lontana, senza nemmeno un saluto d’amore, dedicato al suo Mathieu Magni? Ecco chi è il fidanzato segreto di Beatrice la sexy naufraga“.

Dunque il fidanzato della famosa modella, si chiamerebbe Mathieu Magni e sarebbe un noto imprenditore che opera nel settore dell’auto d’epoca, un uomo molto riservato del quale l’unica traccia presente in termini social è una foto su un account twitter.