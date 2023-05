Isola dei Famosi, ecco cosa ha fatto Suor Cristina uscita dal convento

Doveva raggiungere un'isola ma non ancora quella in cui oggi è concorrente: cosa ha fatto Suor Cristina appena uscita dal convento

Vero è che il il “claim” dell’Isola dei Famosi recita che “il meglio deve ancora venire” ma nel reality condotto da Ilary Blasi il meglio sta pian piano arrivando sul serio, come ad esempio nel racconto su cosa ha fatto Suor Cristina uscita dal convento. Cristina Scuccia era diventata famosa come suor Cristina dopo che aveva vinto The Voice nel 2014.

Cosa ha fatto Suor Cristina uscita dal convento

E dopo la sua decisione di dismettere l’abito della chiesa e di partecipare all’Isola naufraghi e telespettatori ne sanno sempre di più grazie alla sua esperienza all’Isola dei Famosi. E quella di “suor Cristina” è stata di fatto una vicenda fatta di svolte dolorose, incertezze, provocazioni e si, anche rinascite. Da suor Cristina a Cristina il cambiamento è stato connotato come una vera evoluzione. E cosa ha raccontato Cristina Scuccia agli altri naufraghi?

La corsa in auto da Milano alla sua amata isola

L’ex suora ha infatti spiegato la prima cosa che ha fatto appena è uscita dal convento. “La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici“. E ancora, nel descrivere quella sensazione liberatoria: “L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente”.