Isola dei Famosi: ecco perché la puntata del giovedì sarà registrata

Per la prima volta in quindici anni l’Isola dei Famosi si appresta ad andare in onda, nella puntata del giovedì, non più in diretta ma in differita.

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Da più di un mese, il grande reality di Canale 5, sta andando in onda, proprio come è successo con il Grande Fratello Vip, due volte a settimana. Le avventure della ciurma di naufraghi comandata da Ilary Blasi, infatti, stanno tenendo compagnia al pubblico a casa sia il lunedì che il giovedì sera.

Già la scorsa settimana, per l’inizio della versione spagnola dell’Isola, il programma non era andato in onda. Adesso, si appresterà ad andare in onda registrato. Una cosa, questa, mai successa in quindici anni di storia.

Isola dei Famosi, puntata registrata

Del resto, da sempre, ogni reality che si rispetti, ha sempre trovato la sua chiave vincente proprio nell’essere in diretta. Qualche dubbio era venuto ai telespettatori nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 12 aprile 2021.

Ilary Blasi, infatti, ha ricordato che il televoto settimanale (che vede in nomination Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia) non sarà chiuso durante la diretta del giovedì sera ma durante il daytime che andrà in onda nel pomeriggio di quel giorno. Questa chiusura nel pomeriggio non avrebbe senso se il programma fosse regolarmente in diretta come sempre accade.

Isola dei Famosi registrata: il motivo

La risposta è chiara. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, mentre la puntata del lunedì andrebbe sempre in onda in diretta, quella del giovedì sarebbe registrata qualche ora prima delle 21, intorno alle 18.

Ecco spiegato il motivo per cui sarà Massimiliano Rosolino a chiudere il televoto nel corso del daytime. Il motivo della differita è per la concomitanza dell’Isola dei Famosi della Spagna. I colleghi iberici, infatti, andranno in onda proprio il giovedì sera utilizzando gli stessi spazi e stesse attrezzature degli italiani. Per consentire un regolare svolgimento della puntata, dunque, si è trovato questo espediente. Non ci resta che aspettare e capire cosa cambierà in questa nuova versione dell’Isola.