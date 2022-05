Isola dei Famosi, Edoardo parla di Nick: “Non ho mai visto uno così”

Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, ha rivolto alcuni complimenti al famoso cantante dei Cugini di Campagna.

Non è solo impegnato a difendere la sorella dai numerosi attacchi. Prima Laura e Clemente le urlano contro, poi le accuse ricevute da Roger: Guendalina Tavassi sembra non piacere ad alcuni naufraghi, ma all’Isola dei Famosi ha deciso di rimettersi in gioco e affrontare una sfida importante.

Per l’occasione ha scelto al suo fianco il fratello Edoardo, con il quale è molto legata (nonostante non manchino litigi e battibecchi). Lui la difende e la sostiene, ma apprezza anche altri compagni d’avventura. In particolare, non ha nascosto i suoi apprezzamenti per Nick Luciani, famoso volto dei Cugini di Campagna.

Isola dei Famosi, i complimenti di Edoardo per Nick

Edoardo Tavassi si sta facendo conoscere al grande pubblico con la sua esperienza in Honduras, al fianco della sorella Guendalina (già nota al grande pubblico e abituale ospite dei più seguiti salotti televisivi).

Il naufrago fa divertire compagni e telespettatori con la sua simpatia. Non nasconde il carattere determinato che lo contraddistingue, ma anche il suo animo gentile. Così ha voluto indirizzare complimenti e parole di ammirazione a un altro naufrago.

Si tratta di Nick, che pare sia particolarmente apprezzato e stimato da Edoardo. Il cantante, infatti, si rimbocca le maniche ed è sempre pronto a lavorare, ingegnandosi anche per il bene del gruppo.

“Non ho mai conosciuto uno così”, ha detto Tavassi parlando di Nick e sottolineando quanto il cantante si dia da fare sull’isola.

Sull’account ufficiale Twitter dell’Isola dei Famosi, si legge: “Edoardo esprime tutta la sua ammirazione per Nick, da quando è arrivato ha messo a disposizione la sua intraprendenza e il suo ingegno per costruire oggetti utili alla permanenza sull’Isola. L’ultima creazione: una comoda sdraio per dormire“.

Anche i fan hanno espresso ammirazione per Nick, commentando: “Nick una vera sorpresa. Un naufrago fantastico e creativo“, ma anche “Nick il migliore, parla poco ma fa tanto“. Alcuni lo hanno già proclamato “vincitore dell’Isola 2022”.