Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria: il motivo

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato portato in infermeria: qual è il motivo?

Nel corso dell’ultima striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno scoperto che Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono assenti dalla Playa per motivi medici. I due sono stati portati in infermeria e sui social si è scatenato il caos: altri ritiri in vista?

Isola, Edoardo Tavassi in infermeria: il motivo

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono momentaneamente assenti dall’Isola dei Famosi a causa di problemi medici. Durante l’ultimo daytime, Alvin ha spiegato che i due naufraghi sono stati portati in infermeria per alcuni accertamenti. L’inviato non è entrato nei dettagli, motivo per cui tra i fan si è subito scatenato il caos. Possibile che Edoardo e Marco siano vicini al ritiro?

Edoardo e Marco in infermeria: fan in allarme

Non tanto i fan di Cucolo, ma quelli di Tavassi si sono immediatamente allarmati. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Ora succede come a Roger e questi lasciano tutto prima della finale” oppure “Ho paura che domani annunciato che sono di ritorno per L’Italia” o ancora “Credo che se ritornano a breve ok, ma se devono restare in infermeria e saltare la puntata, visto che è così decisiva, saranno costretti al ritiro ed è anche giusto così non è che possono andare in finale solo perché stanno in infermeria e non fare i televoti flash“.

Edoardo e Marco torneranno all’Isola?

Al momento, non abbiamo notizie certe su Edoardo e Marco, ci sono però dei dettagli che fanno ben sperare. Gli altri naufraghi, infatti, non sono apparsi preoccupati dalla loro assenza. Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, mentre preparavano un lauto pasto, hanno urlato: “Caro Edo sappi che non ci manchi per un c***o“. Questo clima di serenità, unito ad un’altra frase dell’attore – “Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata.

Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui” – suggeriscono che Tavassi è in infermeria per motivi poco seri.