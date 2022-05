Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: “Mi sento vuoto senza di lei”

Edoardo Tavassi ha espresso la sua nostalgia nei confronti di sua sorella Guendalina.

A poche ore dalla fine dell’esperienza di Guendalina Tavassi all’isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha espresso la sua nostalgia per la sorella.

Edoardo Tavassi: la nostalgia per Guendalina

Edoardo Tavassi sente nostalgia di sua sorella Guendalina, che era approdata insieme a lui all’Isola dei Famosi e che ha deciso di ritirarsi anticipatamente per alcuni impegni personali (ora che il programma è stato prolungato per un altro mese).

Confidandosi con gli altri naufraghi, Edoardo ha dichiarato:

“Mi sento vuoto. Quando vedi che sale sulla barca e se ne va capisci cosa sta succedendo. In più, se n’è andato anche Alessandro. Io volevo che tornassimo a casa tutti insieme, visto che siamo arrivati qui tutti insieme”.

Il rientro di Guendalina

Dal canto suo Guendalina continua a fare il tifo per suo fratello e, una volta tornata a casa, ha trovato ad attenderla una splendida sorpresa: il suo fidanzato Federico Perna le ha fatto trovare dei palloncini e un cartonato con le loro foto e, secondo indiscrezioni, le avrebbe chiesto di sposarlo.

Sarà vero? In tanti tra i fan di Guendalina sono in attesa di saperne di più e, in queste ore, è stata data anche la notizia della scarcerazione del suo ex, Umberto D’Aponte. Come andranno a finire le cose tra i due?