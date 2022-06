Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si ritira a un passo dalla finale a causa di un problema medico

La puntata numero 100 dell'Isola dei Famosi è iniziata con una brutta notizia. Edoardo Tavassi deve abbandonare a causa di un problema fisico serio.

Edoardo Tavassi è stato sicuramente uno dei naufraghi più amati dell’Isola dei Famosi del 2022. Il fratello di Guendalina è stato tuttavia costretto ad abbandonare il reality proprio quando le porte della finale si stavano spalancando. Un finale dunque molto amaro arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Il motivo di questo ritiro è legato ad un problema fisico molto serio.

Edoardo Tavassi: “Mai sentito un dolore così forte”

Ilary Blasi nel collegarsi con Edoardo Tavassi gli ha chiesto cosa fosse successo e come si fosse accorto che era successo qualcosa di grave: “Io stavo indirizzando Carmen a tornare, tornando ho sbattuto su qualcosa, penso uno scoglio. Solo quando sono uscito ho sentito che qualcosa non andava, poi non sono più riuscito a piegare il ginocchio, era come se sentissi delle coltellate, mai sentito un dolore così forte!”.

L’abbraccio a Mercedesz

Tavassi ha poi salutato Mercedesz Henger. Tra i due c’è stata una bella discussione a cuore aperto: “Io ho un problema, sono un malfidato. Nella vita ho preso tante fregature, quindi quando mi capita qualcosa di bello ho paura ci sia sempre la fregatura dietro l’angolo”.

Ha poi aggiunto: “Sentirmi obbligato a scegliere qua, che non è la vita vera, mi ha fatto scattare l’ennesimo dubbio. Non riuscivo a capire, ti dicevo che mancava una settimana alla fine dell’Isola e tu insistevi”.

Alla fine di tutto Edoardo non se l’è sentita fare promesse a Mercedesz su ciò che accadrà dopo l’Isola. I due naufraghi si sono scambiati l’abbraccio finale.