Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: il motivo per cui non ha indossato subito il bikini

In molti hanno notato che Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi non ha indossato subito il bikini. La conduttrice ha dato la sua spiegazione.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente sfortunata e sono già sei i concorrenti che si sono dovuti ritirare. Tra questi c’è anche Elisa Isoardi, che è stata una vera scoperta e aveva conquistato il pubblico.

Elisa Isoardi, perché non indossava il bikini all’Isola dei Famosi?

Nonostante la sua grande bellezza, in molti hanno notato che Elisa Isoardi, i primi tempi all’Isola dei Famosi, non indossava mai il bikini. Ha un fisico davvero meraviglioso, ma a differenza di molte altre naufraghe, all’inizio non ha voluto metterlo troppo in mostra. Per questo indossava sempre un costume intero. Ci ha messo molto tempo a spogliarsi un po’ di più e indossare un bikini. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo e ci ha pensato proprio lei a sciogliere questi dubbi durante un’intervista per Tv sorrisi e canzoni.

“É stata una questione di educazione, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età. L’ho messo solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita” ha spiegato la Isoardi.

Elisa Isoardi, il futuro a Mediaset

La sua esperienza all’Isola dei Famosi purtroppo è stata breve, ma è anche stata particolarmente intensa. Elisa Isoardi, dopo aver lavorato per tanto tempo in Rai, ha parlato di un suo eventuale futuro a Mediaset.

“É un’ipotesi che vedrei con molto piacere. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi sarà quel che sarà” ha spiegato la conduttrice, che ha le idee ben chiare sulla sua carriera. Ha raccontato, inoltre, di essersi spaventata molto per l’incidente all’occhio avuto all’Isola, che l’ha costretta a ritirarsi. “In passato ho fatto un’operazione per correggere la miopia e temevo problemi seri”

Elisa Isoardi: le parole dell’ex naufraga

Elisa Isoardi ha confessato di essere rimasta molto stupita per l’attenzione ricevuta da parte del tabloid inglese The Sun. “Pazzesco! Chi lo avrebbe mai detto? Mi sono sentita più che orgogliosa” ha spiegato la conduttrice. L’ex naufraga ha deciso di dividere i suoi compagni di avventura in due categorie, quella dei “muli” e quella dei “fiati“. “Angela Melillo e Roberto Ciufoli, ovvero quelli che come me lavoravano, sono ‘muli’. Si vede dalle mani se uno lavora. Le mie sono piene di graffi. I ‘fiati’ invece parlano ma non muovono un muscolo: li riconosci dalle unghie, così perfette che sembrano appena fatte dall’estetista“.